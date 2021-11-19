23.2 مليار جنيه خسائر البورصة خلال اسبوع

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 11337.99 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.8% ليغلق عند مستوى 2015.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجع بنسبة 6.35% ليغلق عند مستوى 2972.43 نقطة، كما مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنحو 2.17% ليغلق عند مستوى 13323.60 نقطة، وانخفض مؤشر تميز في بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4179.18 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 23.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع في نهاية جلساته امس الخميس ، ليغلق عند مستوى 710.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 395.2 مليار جنيه إلى 387.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116 مليار جنيه إلى 107 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.8%.