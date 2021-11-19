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11.5 % خسائر الليرة التركية خلال اسبوع

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11.5 % خسائر الليرة التركية خلال اسبوع 11.5 % خسائر الليرة التركية خلال اسبوع

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عوّضت الليرة التركية خسائرها المبكرة اليوم الجمعة، بعد يوم من هبوطها نحو ستة % عندما خفض البنك المركزي تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان الفائدة مرة أخرى وأشار إلى مزيد من التيسير النقدي حتى مع تزايد مخاطر التضخم.
واستقرت الليرة عند 11.0850 للدولار ، لكنها حومت قرب إغلاق يوم الخميس بعدما تراجعت إلى 11.2 للدولار خلال الليل.

وسجلت العملة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 11.3 للدولار أمس الخميس، لتبلغ خسائرها هذا الأسبوع نحو 11.5 % بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 15 % .

المصرى اليوم

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