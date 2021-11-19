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490 مليار دولار حزمة تحفيز يابانية لمواجهة تداعيات كورونا

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490 مليار دولار حزمة تحفيز يابانية لمواجهة تداعيات كورونا 490 مليار دولار حزمة تحفيز يابانية لمواجهة تداعيات كورونا

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أعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، عن حزمة جديدة لتحفيز ثالث أكبر في العالم بكلفة قياسية تبلغ 490 مليار دولار الجمعة، في وقت يسعى لتعزيز تعافي البلاد من الوباء.
وأفاد كيشيدا بحسب الوكالات أن الخطة البالغ قدرها 56 تريليون ين، وهي الثالثة منذ بدأت أزمة كورونا العام الماضي والتي يتوقع أن تقرّها في وقت لاحق الجمعة، “كافية لمنح شعور بالأمان والأمل للشعب الياباني”.

وسيشمل الإنفاق مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك دفعات نقدية للعائلات التي تضم أطفالا تحت سن الثامنة عشرة ويبلغ دخلها الحد الأدنى المنصوص عليه، إلى جانب زيادات لأجور الممرضين والعاملين في مجال الرعاية.

وتأتي خطط الإنفاق الكبيرة بعدما انكمش اقتصاد اليابان أكثر من المتوقع بكثير في الربع الثاني من العام في وقت كافح قادة البلاد لتجاوز أزمة تفشي الوباء عبر فرض قيود في طوكيو وغيرها.
وضخّ كل من رئيسي الوزراء السابقين يوشيهيدي سوجا وشينزو آبي 40 تريليون ين و38 تريليون ين على التوالي في الاقتصاد العام 2020، رغم أن محللين ووسائل إعلام شككوا في مدى فعالية تدابير الإنفاق تلك.

وقال كيشيدا خلال محادثات بين الوزراء وائتلاف الأحزاب الحاكمة “تمكّنا من بناء تدابير اقتصادية ستطلق المجتمع الجديد بعد الوباء”.

ولفت إلى أنه يتوقع بأن يرتفع الإنفاق إلى 79 تريليون ين تقريبا بما يشمل عناصر أخرى مثل القروض.

المصرى اليوم

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