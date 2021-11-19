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لجنة التنمية الصينية : التعدين في العملات الرقمية يستهلك الطافة و يزيد الكربون

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لجنة التنمية الصينية : التعدين في العملات الرقمية يستهلك الطافة و يزيد الكربون لجنة التنمية الصينية : التعدين في العملات الرقمية يستهلك الطافة و يزيد الكربون

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شهد سوق العملات المشفرة تراجعات حادة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تراجعت بيتكوين بأكثر من 5% خلال الـ24 ساعة الماضية لتتداول قرب مستويات 57 ألف دولار وهي أدنى مستوياتها منذ 13 أكتوبر الماضي. كما تراجعت أيضًا عملة إيثريوم بنحو 7% خلال الفترة ذاتها لتفقد مستويات 4 آلاف دولار.

وشهدت عملة ريبل بحسب سي ان بي سي تراجعات بأكثر من 5 دولار لتتداول قرب مستويات 1.04 دولار، وانخفضت أيضًا عملة دوجكوين بنحو 7% لتتداول قرب مستويات 0.22 دولار. وحول أسباب تراجع العملات المشفرة لم تكن واضحة، ولكن قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 16 نوفمبر أنها ستواصل التخلص من تعدين العملات المشفرة في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة منغ وي إن التعدين يسبب استهلاكًا كبيرًا للطاقة وانبعاثًا للكربون، وليس لها تأثير نشط لقيادة تطوير الصناعة أو التقدم العلمي.

وأضافت لجنة الدفاع الوطني (NDRC) إنها ستركز على الشركات المملوكة للدولة المشاركة في تعدين العملات المشفرة.

وقالت أيضًا إنها تدرس فرض كهرباء عقابية على أولئك المشاركين في أنشطة تعدين العملات المشفرة ولكنهم يدفعون سعرًا للكهرباء السكنية.

وفي أمريكا رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الأسبوع الماضي طلب VanEck لإنشاء صندوق للتداول على الأسعار الفورية لعملة بيتكوين.

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