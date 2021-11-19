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اسهم الطاقة و التكنولوجيا تقودان بورصة اليابان للارتفاع

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اسهم الطاقة و التكنولوجيا تقودان بورصة اليابان للارتفاع اسهم الطاقة و التكنولوجيا تقودان بورصة اليابان للارتفاع

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ارتفع مؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة، بعد ارتفاع اسهم شركات صناعة الرقائق العملاقة كما حدث في الولايات المتحدة وارتفعت أسهم الطاقة عقب انتعاش النفط. لكن الخسائر التي مُنيت بها مجموعة سوفت بنك حدت من المكاسب للجلسة الثانية على التوالي.

وتوقعت مجموعة علي بابا، وهي أكبر أصول مجموعة سوفت بنك، أمس الخميس أبطأ نمو في الإيرادات منذ طرح أسهمها للمرة الأولى في 2014.

وواصل المؤشر نيكي مكاسبه في الجلسة الصباحية ليغلق مرتفعا 0.50 % عند 29745.87 نقطة. وكان قطاع الطاقة هو الأفضل أداء إذ ارتفع 1.79 بالمئة.


وبدأ المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم متمهلا لكنه اندفع للحاق بالركب في الجلسة المسائية وأغلق مرتفعا 0.44 % .

كان سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق الأفضل أداء في مؤشر نيكي فزاد 3.65 % وأضاف سهم أدفنتست 1.56% .

وأدى انتعاش النفط من أدنى مستوياته في ستة أسابيع التي بلغها أمس الخميس إلى صعود أسهم شركات الطاقة فزاد سهم إنبيكس 3.22 بالمئة.

وتراجعت مجموعة سوفت بنك 1.86% بعدما خسرت اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم مجموعة ميزوهو المالية 1.85 بالمئة بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الرئيس التنفيذي استقال بسبب سلسلة من الإخفاقات في النظام هذا العام.

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