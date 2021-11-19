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الطماطم بـ1.5 والبرتقال بـ3 جنيهات.. تعرف على الخضراوات والفاكهة بسوق العبور

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الطماطم بـ1.5 والبرتقال بـ3 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور الطماطم بـ1.5 والبرتقال بـ3 جنيهات.. تعرف على الخضراوات والفاكهة بسوق العبور

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شهدت الخضراوات والفاكهة استقرارا خلال الايام الماضية في سوق العبور.

وترصد «المصري اليوم» أسعار ابرز الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021.

وترواحت أسعار الطماطم من 1.5 إلى 3.5 جنيه جنيه للكيلو، وسعر البطاطس من 2.25 إلى 5.25 جنيه للكيلو، وسعر البصل من 2 إلى 3.25 جنيه جنيه للكيلو، والكوسة من 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا من 4 إلى 6 جنيه للكيلو، والباذنجان البلدي من 2 إلى 4 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من سعر 1.5 إلى 3 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي من سعر 3 إلى 6 جنيه للكيلو، الخيار الصوب من سعر 3 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وسعر البامية 5 إلى 9 جنيه للكيلووالبسلة من 5 إلى إلى 8 جنيه للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة بلغ سعر كيلو البرتقال السكري في سوق العبور من 2.5 إلى سعر 4 جنيه للكيلو، وسعر البرنقال ابو سرة من 3 إلى 5 جنيه للكيلو، واليوسفي من سعر 4 إلى 7 جنيه للكيلو، التفاح الامريكي ايطالي من سعر 17 إلى سعر 23 جنيه للكيلو، التفاح السوري اللبناني من سعر 12 إلى 18 جنيه للكيلو، بلح زغلول من سعر 5 إلى سعر 8 جنيه للكيلو، الجوافة من سعر 4 إلى 7 جنيه للكيلو، والرمان من سعر 4 إلى 7 جنيه للكيلو، الفراولة من سعر 10 إلى 20 جنيه للكيلو، الكانتلوب من سعر 5 إلى 8 جنيه للكيلو

المصرى اليوم

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