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استقبل المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، الدكتور حسن تشوناى سفير دولة تشاد بالقاهرة وأعضاء السفارة وعدد من طلاب تشاد الدارسين بالجامعات المصرية، حيث أقيم حفل تكريم الطلاب التشاديين الذين اجتازوا التدريب العملى داخل الإدارات المختلفة بالشركة.

وكذلك بالمركز الطبى الخاص بها وشمل التدريب طلبة كليات الطب والهندسة والتجارة والحقوق والزراعة والشريعة والقانون والتمريض.

وفي كلمته، أعرب المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب عن سعادته بهذا اللقاء الذي وصفه بلقاء العائلة متمنياً أن يكون التدريب قد شهد تحقيق الاستفادة المرجوة منه وتمكن الطلاب من اكتساب الخبرة اللازمة.

وأشار إلى أن المقاولون العرب تعمل بالسوق التشادى من أكثر من عشرون عاما سعت خلالها إلى المساهمة الجادة والفعالة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مجال الانشاءات والبنية التحتية وعملت على نقل الخبرات للأشقاء حيث يعد ذلك هدفا تسعى لتحقيقه في كافة الدول التي تعمل بها بقارتنا الأفريقية، مؤكداً على أن المقاولون العرب تعمل بجودة وتنافسية عالية من أجل تنفيذ مزيد من المشروعات المختلفة بجمهورية تشاد تعزيزاً للتعاون المنشود الذي تسعى إليه القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.

وذكر المهندس فاروق أن المقاولون العرب قد حظت بالثقة من القيادة التشادية ،ونالت وسام فارس عام 2016 .

من جانبه، توجه الدكتورحسن تشوناي إليمى سفير تشاد بالقاهرة بالشكر إلى شركة المقاولون العرب على دورها في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية بتشاد كما أثنى على تجربة التدريب

ونقل الخبرة لطلاب تشاد، وأشاد بالعلاقات القوية والتاريخية بين مصر وتشاد .

حضر الاحتفال الدكتور محمد يوسف والمهندس إبراهيم مبروك عضوا مجلس إدارة الشركة والدكتور مصطفى محمود العضو المنتدب للمركز الطبي المقاولون العرب والأستاذة عائشة محمد الملحق الثقافى بسفارة تشاد والمهندسة أماني خضير رئيس قطاع أفريقيا بالشركة.