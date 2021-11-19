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ارتفع سعر الذهب اليوم، صباح الجمعة، 19 نوفمبر 2021، بسبب لجوء المستثمرين لشرائه كأداة للتحوط ضد مخاوف التضخم، برغم ارتفاع مؤشر الدولار والذى كانت تربطهما علاقة عكسية ، ولكن مازالت الأسعار أقل مما حققه صباح الخميس .

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، صباح الجمعة، ارتفاعا طفيفا في استجابة لارتفاع الأسعار عالميا، ولكنه مازال مستقرا فى نطاق ضيق حيث يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر مابين 811 و813 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.19% مع بداية التداول، ويشهد سعر الذهب عالميًا ومحليا حالة التذبذب مابين الارتفاع والهبوط فى نطاق زمنى ضيق وكذلك فى القيمة التى يتحرك بها وذلك بسبب ضبابية المشهد الإقتصادى الأمريكى .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار خدماتها المستمرة لتلبية رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الجمعة ، ما بين 927 و930 جنيها وهو الأكثر شهرة وانتشارًا في دول الخليج.

يتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الجمعة ، ما بين 812 و815 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الجمعة، ما بين 696 و699 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، صباح الجمعة، ما بين 6496 و6520 جنيهات.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، مع بداية التداول فى البورصة بسبب تزياد الإقبال على شراء المعدن الأصفر كأداة تحوط ضد التضخم الذى ينزايد ويهدد الإقتصاد الأمريكى وارتفع سعر الذهب فى العقود الآجلة تسليم ديسمبر، بنسبة 0.19%، إلى 1864.45 دولارا للأوقية، وقد يجد الذهب نقاط الدعم على 1851.00 دولارا للأوقية، والمقاومة على 1879.50 دولارا للأوقية، بينما ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنسبة 0.10% .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 822.05 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 939.49 جنيها ، وسجل عيار 18 قيراطا، 704.62 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة» 1,861.39$ .

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