نبذ العنف والتطرف بثقافة المنيا

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أقام قصر ثقافة أبوقرقاص محاضرة بعنوان «نبذ العنف والتطرف» وذلك بمعهد الفتيات الأزهرى حاضرها جابر الزهيرى رئيس نادى الأدب بأبوقرقاص، وتحدث عن ضرورة توعية الشباب بأمور دينهم ونبذ التطرف والعنف كوسيلة للتعبير وتفضيل مبدأ الحوار المبني على احترام الآراء المتعددة ويوضح كيف تميزت الامة الإسلامية بالوسطية والاعتدال دون التشدد وأهمية الاقتداء بالرسول صلي الله علية وسلم في أمور حياتنا ومعاملاتنا اليومية وكذلك ضرورة تحري الدقة في الحصول على المعلومة الدينية من مصادر موثوقة أصلها القران الكريم أو السنه النبوية الشريفة، أعقبها فقرة اكتشاف مواهب في الشعر والإلقاء والإنشاد.

يواصل قصر ثقافة مغاغة فعاليات الورشة الفنية بعنوان «العام الدراسى الجديد» مع الفنان محمد بشير، كما نفذت مكتبة شم البحرية ورشة فنية رسوم للأطفال وتدريبهم على الرسم وتوزيع الألوان عليه، بينما ناقشت مكتبة نواى الثقافية كتاب بعنوان «حسان بن ثابت محارب سلاحه الكلمه» من تأليف سلوى العنانى، ناقشه أحمد محمد فتحي، إلى جانب تنفيذ ورشة فنية بالفوم الملون مع الفنان إيهاب نادى بقصر ثقافة ملوى.

أعدت مكتبة طمبدى مسابقة في المعلومات العامة قدمتها عزيزه مشرى ونعمه عبدالعظيم، كما أقام بيت ثقافة شركة النيل محاضرة بعنوان «أهمية دور المرأة في بناء المجتمع المصري» حاضرها محمد سيد أخصائي التنمية البشرية وتحدث فيها أن للمرأة دورا فعالا بها سواء كانت جوانب إجتماعية وثقافية وسياسية وأهمية دورها في بناء الأفراد داخل المجتمع، ومن أهم الأدوار التي تقوم بها المرأة هي رعاية الأبناء وتربيتهم التربية الصالحة، وتقوم بالمحافظة على تماسك الأسرة واستقرارها من خلال إشباع الجو الأسري بالمحبة والود والعاطفة