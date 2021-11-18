وزير الزراعة يصدر قرارًا جديدًا لتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين

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كلف السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي رئيسي قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الاسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الاسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

ووجه وزير الزراعة الأجهزة الفنية التابعة للوزارة بتسهيل اجراءات صرف الاسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء .

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة بحضور النائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين عام الحزب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لإصدار عدد من القرارات لضبط منظومة توزيع الأسمدة.

- الـتزام شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية بتوريد نسبة الـ 55 % المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنوياً لتغطية احتياجات السوق المحلي وتلبية احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.

- الزام شركات إنتاج الأسمدة الازوتيه أيضا بضخ نسبة الـ 10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى والحد من الاختناقات في سوق الأسمدة.

- اجراءات جديدة لضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، منها قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الاسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها في السوق المحلى .

- قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة إلى النسبة الحرة.

- لوزارة الزراعة الحق في السماح بتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج لمصانع الأسمدة الآزوتية بموجب خطاب رسمي يتم توجيهه لمصلحة الجمارك.