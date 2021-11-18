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ضبط هيروين وافيون وحشيش بحوزة 5 عاطلين في أسوان

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ضبط هيروين وافيون وحشيش بحوزة 5 عاطلين في أسوان ضبط هيروين وافيون وحشيش بحوزة 5 عاطلين في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الخميس، القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 250 جرام من مخدر البانجو وربع كيلو حشيش و4 قطع أسلحة نارية و75 جرام هيروين و110 جرام افيون و2 قطعة سلاح ابيض .

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائى استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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