خبير مروري: التوك توك ساهم في انتشار الجريمة

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قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن انتشار التوك توك ساهم في انتشار الجريمة بالشارع المصري.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد أن انتشار التوك توك لعب دورا في تفاقم أزمة المرور، كونه يسير بدون لوحات معدنية، وهو ما أسفر أحيانا عن وقوع حوادث.

وتابع «الدولة تستهدف تقنين أوضاع التوك توك، حيث يبلغ عددها ما يقرب من 2.5 مليون مركبة، 10% منها فقط حصلت على ترخيص»، مشيرا إلى أن التوك توك غير المرخصة ستدخل في مبادرة الإحلال بالسيارة ميني فان إلزاميا.