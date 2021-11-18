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قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه تم تحديد سعر أردب القمح الواحد هذا العام بـ 820 جنيها بزيادة 100 جنيه عن العام الماضي، موضحا أن سماع الفلاح عن سعر السلعة أثناء موسم الزراعة كان حلما لكل مزارع حتى يدبر احتياجاته.

وأضاف عباس الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة أعلنت في 10 من شهر نوفمبر- وهو موسم زراعة القمح- شراء أردب القمح بسعر 820 جنيها، حتى يتمكن الفلاح من ترتيب شئونه.

وأردف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، عندما يشعر الفلاح أن سعر الأردب 820 جنيها يبدأ في زيادة المساحة المزروعة حتى يتمكن من تحقيق أعلى محصول وزيادة أرباحه من زراعته، كما أن الدولة توفر البذور الجيدة التي تساعد المزارع على زيادة الإنتاجية: جميع أنواع البذور متوفرة.

وعن مشكلة الأسمدة قال عباس الشناوي إن امدادات الشركات بالنسبة للسماد مازالت متوفرة ولم يحدث أي زيادات في أسعار السماد، موضحا أن أي مزارع يحتاج إلى سماد سيحصل عليه في مختلف الأماكن.

واختم رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن حصاد القمح يبدأ في بداية أو منتصف شهر إبريل، نظرا لحالة الطقس، مشيرا إلى أن مصر تزرع هذا العام 3.5 مليون فدان من القمح.