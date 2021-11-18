أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012 -
رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي -
عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة» -
«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ -
«زي النهارده» وفاة الفنان توفيق الدقن 26 نوفمبر 1988 -
حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الزراعة: سعر توريد أردب القمح 820 جنيها وجميع أنواع البذور متوفرة ..

Print
الزراعة: سعر توريد أردب القمح 820 جنيها وجميع أنواع البذور متوفرة .. فيديو الزراعة: سعر توريد أردب القمح 820 جنيها وجميع أنواع البذور متوفرة ..

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه تم تحديد سعر أردب القمح الواحد هذا العام بـ 820 جنيها بزيادة 100 جنيه عن العام الماضي، موضحا أن سماع الفلاح عن سعر السلعة أثناء موسم الزراعة كان حلما لكل مزارع حتى يدبر احتياجاته.

وأضاف عباس الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة أعلنت في 10 من شهر نوفمبر- وهو موسم زراعة القمح- شراء أردب القمح بسعر 820 جنيها، حتى يتمكن الفلاح من ترتيب شئونه.

وأردف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، عندما يشعر الفلاح أن سعر الأردب 820 جنيها يبدأ في زيادة المساحة المزروعة حتى يتمكن من تحقيق أعلى محصول وزيادة أرباحه من زراعته، كما أن الدولة توفر البذور الجيدة التي تساعد المزارع على زيادة الإنتاجية: جميع أنواع البذور متوفرة.

وعن مشكلة الأسمدة قال عباس الشناوي إن امدادات الشركات بالنسبة للسماد مازالت متوفرة ولم يحدث أي زيادات في السماد، موضحا أن أي مزارع يحتاج إلى سماد سيحصل عليه في مختلف الأماكن.

واختم رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن حصاد القمح يبدأ في بداية أو منتصف شهر إبريل، نظرا لحالة الطقس، مشيرا إلى أن تزرع هذا العام 3.5 مليون فدان من القمح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

المشرف الفني لحفل طريق الكباش يكشف سر اختيار الديكورات.. فيديو

المشرف الفني لحفل طريق الكباش يكشف سر اختيار الديكورات.. فيديو

بعد طريق الكباش.. مصطفى وزيري يعلن عن افتتاحات أثرية جديدة .. فيديو

بعد طريق الكباش.. مصطفى وزيري يعلن عن افتتاحات أثرية جديدة .. فيديو

إيهاب الكومي : التحكيم ذبح سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك (فيديو)

إيهاب الكومي : التحكيم ذبح سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك (فيديو)