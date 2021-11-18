ترشيد استهلاك المياه محاضرة بثقافة سوهاج

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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافى، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث نظم بيت ثقافة جهينة محاضرة بعنوان «يعنى إيه كلمة وطن» حاضرها عبدالمنعم عبدالله على، وتحدث عن الواجبات والحقوق إلى تقع على الفرد تجاه بلده، كما عقد بيت ثقافة البلينا محاضرة ثقافية بعنوان «ترشيد الإستهلاك» حاضرها محمد على وتحدث عن انسب الطرق لترشيد استهلاك المياه وعدم الاسراف وأن العالم بأكمله سيعاني من ازمة نقص المياه ووجب علينا الحفاظ عليها

أقام قصر ثقافة طهطا محاضرة فن تشكيلي بعنوان «الرؤية الجمالية لفناني عصر النهضة» حاضرها نبيل شحاته وتحدث عن أصول هذه النهضة تعود للقرن الثاني عشر، وهذا العصر لم يظر فجأة بل ظهر تدريجياً، بجانب ذلك أقيمت أمسية شعرية وأدبية بحضور نخبة من شعراء نادي ادب طهطا، وفي نفس السياق نظم بيت ثقافة شطورة محاضرة حاضرتها سماح محمد مزيد، تناولت فيها بعض من نماذج فناني عصر النهضة وأعمالهم وأهم ما يميز هذه الأعمال الإبداعية

نفذ بيت ثقافة المراغة ورشة بنادي العلوم، حيث قدم مصطفي عبدالمنعم شرح أعطال الغسالة وتستمر فعاليات الورشة لمدة ثلاث شهور، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لعروض البيت الفنى للمواجهة والتجوال تستمر فعاليات العرض المسرحي «ولاد البلد» يجوب قرى محافظة سوهاج «قرية البربا بجرجا، قرية مزاتا بجرجا، اولاد سلامة مركز المنشأة»