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قال الكابتن وأخصائي التغذية، كريم محسن، إن رياضة كمال الأجسام من افضل الرياضات لتقويه العظام والاربطه والمفاصل الخاصه بجسم الانسان لذلك تحمي من هشاشه العظام

وأضاف أن هناك العديد من فوائد رياضة كمال الأجسام خاصه في زيادة الكتلة العضلية فهي تفيد كل من الصغار والكبار على حد سواء، كما اصبحت رياضه رفع الاثقال من الرياضات المفضله لدي العديد من النساء في مختلف الاعمار؛ نظراً لأنّ الجسم يفقد كثافته العظميه والعضلية مع التقدّم في السن، تجعل الجسم أكثر قوّة ومكافحة للأمراض التي يمكن أن تواجهه ولا سيما المزمن منها كأمراض القلب، والسكر، والروماتيزم، حماية الجسم من مرض السكري.

وأوضح أن كمال الأجسام يزيد من كتلة العضلات التي تقوم بامتصاص السكر الزائد من الدم الأمر الذي يزيد من التحكّم في مستويات السكر. تنشيط عمل الجهاز العصبي والدماغ الأمر الذي يزيد من قوّة التوازن لدى كبار السن كما انها رياضه محاربة للملل والاكتئاب وتعدل المزاج وتزيد من التركيز. كما ذكر كريم محسن في حديثه انه لا بدّ من تدوين الأوزان التي تقوم برفعها كي لا تنساها وامتلاك حقيبة للجيم وزجاجة ماء وفوطة. والحرص على سرب المياه اثناء ممارسه الرياضه وانه لا يجب التوقف عن التمرّن وقراءة مقالات التغذية والتدريب.

ولفت أن أسباب تمنع نمو العضلات منها عدم تزويد الجسم بحاجته من الغذاء والذي يعتبر العنصر الاساسي الذي يختص ببناء العضلات.