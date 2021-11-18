أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012 -
رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي -
عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة» -
«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ -
«زي النهارده» وفاة الفنان توفيق الدقن 26 نوفمبر 1988 -
حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"غُروس" تطلق برنامج ترميم وصيانة المنازل بالتعاون مع جمعيات البر الخيرية

Print
"غُروس" تطلق برنامج ترميم وصيانة المنازل بالتعاون مع جمعيات البر الخيرية "غُروس" تطلق برنامج ترميم وصيانة المنازل بالتعاون مع جمعيات البر الخيرية
"السبيعي": تهتم المؤسسة بالوقوف مع الأسر المحتاجة وتوفير السكن الملائم لها

أطلقت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" برنامجها الخيري لترميم وصيانة منازل الأسر المحتاجة في مكة المكرمة والرياض والباحة، وذلك بالتعاون مع جمعيات البر الخيرية فيها.

وتفصيلاً، أوضح إبراهيم محمد السبيعي رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة، أن هذا البرنامج من البرامج الاجتماعية التي تهتم بتنفيذها مؤسسة غُروس الخيرية بشكل دوري؛ لأهمية الوقوف مع الأسر المحتاجة في توفير السكن الملائم لها، الذي يوفر لها الاستقرار والطمأنينة، وفي ذلك أيضاً تعاضد وتكاتف بين أبناء المجتمع في مثل هذه الظروف.

وأوضح السبيعي أن برنامج ترميم وصيانة المنازل الذي تنفذه مؤسسة غُروس الخيرية، لا يقتصر فقط على إجراء عمليات الترميم والصيانة للمنازل المستهدفة، وإنما يشمل توفير وتجهيز هذه المنازل بالأثاث والأجهزة بعد انتهاء عمليات الترميم والصيانة وفقاً للتقارير الفنية التي تقدم من الجهة المعنية؛ مما يخلق بإذن الله عز وجل، حياة مستقرة للأسرة، بما يلبي تطلعاتهم ويحفظ كرامتهم.

واختتم السبيعي تصريحه بالدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يديم على بلادنا الوحدة والترابط والأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله .

وقدم السبيعي شكره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على الاهتمام الذي تجده المؤسسات المانحة من الوزارة وكافة منسوبيها، وسأل الله أن يجعل ما تقدمه مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" في ميزان حسنات الواقف والمؤسس محمد إبراهيم السبيعي رحمه الله وذريته والعاملين في المؤسسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار