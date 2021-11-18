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قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن محمد رمضان موقفه مختلف عن مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء، لأنه عضو في نقابة المهن التمثيلية، مشيرًا إلى أن النقابة توافق على قيام «رمضان» بأداء شو عندما تقوم نقابة الممثلين بطلب الإذن له، معقبًا:«محمد رمضان متحصن بانه عضو نقابة»

وتابع «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس أن هناك الكثير من الأصوات الجيدة على الساحة الفنية، لكن الظواهر السلبية هي التي تظهر على السطح، معقبًا: «أي حد بيقلع أو بيعمل حاجة غريبة بيطلع تريند...ربنا يرحمنا من التريند».

وأشار إلى أن حسن أبوالروس منتسب للنقابة كمطرب شعبي، وقام بإعداد حفلين في الجونة، دون دفع الرسوم للنقابة، وظهر بمظهر غير لائق، ولذلك أحيل للتحقيق من قبل النقابة.

وتابع أن معظم الموقوفين ليس من حقهم رفع قضية في القضاء الإداري ضد النقابة، لانهم ليسوا أعضاء في نقابة المهن الموسيقية، مضيفا أن حمو بيكا تقدم للنقابة ورسب مرتين، معقبًا: «حمو عنده مشاريعه الخاصة زي المطاعم.. الشوية اللي اشتغلهم في الفن عرف يعمل بيهم اللي في ناس كتير ما عملتهوش».