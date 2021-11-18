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قامت السفيرة منال عبدالدايم قنصل جمهورية مصر العربية في ميلانو بزيارة المدرسة المصرية في ميلانو «نجيب محفوظ»، والتي تُشرف عليها القنصلية العامة، حيث كان في استقبالها قيادات المدرسة وأعضاء هيئة التدريس.

وقامت القنصل العام بجولة تفقدية في أرجاء المدرسة والصفوف الدراسية المختلفة للتعرف على الوسائل والأساليب العلمية المستخدمة في العملية التعليمية فضلاً عن التأكد من الإجراءات الإحترازية المُطبقة لانتظام العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا.

كما أكدت خلال لقائها مع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة على أهمية الدور الذي تلعبه المدرسة في عملية ربط أبناء الجالية المصرية بميلانو بوطنهم الأم مصر من خلال تدريس المنهج التعليمي المصري بجانب المنهج الإيطالي، والحفاظ على الهوية المصرية للطلاب، وفي ذات الوقت الاندماج في المجتمع الإيطالي، مُشيدة في هذا الصدد بالمستوى التنظيمي والتعليمي الذي وصلت إليه المدرسة وخطط التطوير التي تنتهجها إدارتها.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة المدرسة المصرية بميلانو عن تقديره للتعاون والتنسيق المستمر مع البعثة ودورها الفاعل في تذليل أية عقبات تواجه المدرسة.