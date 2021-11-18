أخبار عاجلة

مصر تواصل فتح معبر رفح البري -
البيت الأبيض: بايدن أجرى جراحة لاستئصال ورم في القولون -
شبورة مائية علي الطرق الرئيسية في شمال سيناء -
اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة -
مطالب بتحديد موقف إقامة حفلات رأس السنة والكريسماس في الفنادق -
45 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا في القليوبية -
توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية -
صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة -
الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة -
ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

3 أيام تبدأ غداً.. الجيزة : غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدنى للصيانة

Print
3 أيام تبدأ غداً.. الجيزة : غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدنى للصيانة 3 أيام تبدأ غداً.. الجيزة : غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدنى للصيانة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وأشارت محافظة الجيزة أن الامر سيستلزم غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى تحديداً المنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية لمدة 3 أيام بدءاً من صباح يوم الجمعه الموافق 19/11/2021 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 21/11/ 2021 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة علماً بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .

وجه المحافظ رئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة. وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تواصل فتح معبر رفح البري

مصر تواصل فتح معبر رفح البري

البيت الأبيض: بايدن أجرى جراحة لاستئصال ورم في القولون

البيت الأبيض: بايدن أجرى جراحة لاستئصال ورم في القولون

شبورة مائية علي الطرق الرئيسية في شمال سيناء

شبورة مائية علي الطرق الرئيسية في شمال سيناء

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة