تقرير: الأردن الثاني عربياً في مؤشر أكثر الدول أماناً و الـ 16 دولياً

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جي بي سي نيوز :- قالت مديرية الأمن العام الخميس، إن الأردن واصل تقدمه الكبير على مؤشر "القانون والنظام العالمي"، حسب تقرير بحثي صادر عن واحد من أهم مراكز البحث في مجال الأمن وسيادة القانون الدولية، ليحل في المركز الثاني عربياً، و16 على مستوى العالم.

وأضافت المديرية في بيان صحفي أن الأردن حقق قفزة كبيرة في مجال الأمن حسب مؤسسة «غالوب» الدولية للدراسات والأبحاث الأمنية، المختصة برصد مستوى الأمن وسيادة القانون، ومدى الشعور بالأمان.

وتقدم الأردن تبعاً وفق مؤشر غالوب، من المركز الخامس عربياً إلى الثاني عربياً، ومن المركز 34 دولياً إلى المركز السادس عشر، متفوقاً على دول مثل السويد وألمانيا والولايات المتحدة، في قائمة شملت 115 دولة شملها التقرير للعام 2021، وفق المديرية.

واعتمد التقرير الصادر عن مؤسسة "غالوب" الأميركية في تحليله العلمي على عدة مؤشرات فرعية من أهمها قياس مدى شعور السكان بالأمان، ومدى ثقتهم بأجهزة الأمن المحلية وقدرتها على إنفاذ سيادة القانون في الدول التي يعيشون بها، بحسب المديرية.

وتصدرت النرويج المؤشر الدولي برصيد 94 نقطة من أصل 100، بينما احتفظت دولة الإمارات العربية بالمركز الثاني دولياً، وبصدارتها للمؤشر على مستوى الإقليم بـ93 نقطة، تلتها الصين، وجمعت الأردن 89 نقطة من أصل مئة، بينما حلت فنزويلا في آخر القائمة للدول الأقل أمنا بـ53 نقطة.