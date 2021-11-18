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السفير العراقي في الأردن يصدر بيانا حول الاعتداء على مستثمر في عمان

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السفير العراقي في الأردن يصدر بيانا حول الاعتداء على مستثمر في عمان السفير العراقي في الأردن يصدر بيانا حول الاعتداء على مستثمر في عمان

جى بي سي نيوز  :- - أصدر السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري بيانا اليوم الاربعاء بعد الاعتداء على مستثمر عراقي في الأردن .

المدينة نيوز تنشر نص البيان :

لا شك أن المرحلة المتميزة التي بلغتها العلاقات بين العراق والأردن الشقيق خاصة في الجانب الاقتصادي لا يمكن التراجع عنها بعدما بذلت جهود كبيرة في السنتين الماضيتين، ونرى أن الظروف باتت مهيئة لمشاريع اقتصادية كبيرة واستثمارية مهمة، لذا نحرص على عدم تعكير صفو هذه العلاقات وتفويت الفرصة على من يسعى لذلك من أي طرف كان. 

نحن نتابع باهتمام الإجراءات الإيجابية التي تتباها الأردنية لتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين، ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في كلا البلدين على ترتيب اللقاءات والزيارات المتبادلة للوزارات والهيئات المعنية بالجانب الاقتصادي وغرف التجارة وكل فعاليات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص. 

وإن ما حدث من اعتداء مؤسف يوم أمس على أحد المستثمرين العراقيين بما لا يمت الى عادات وتقاليد المجتمع الأردني بصلة، لا يغير من حقيقة أن الأردن يتمتع بمناخ آمن وسلطة قانون وأجهزة أمنية مهنية وأن الجالية العراقية خاصة الأخوة المستثمرين منهم معززون ومكرمون في بلدهم الثاني منذ سنوات، وكلنا ثقة أن الممارسات الفردية لن تؤثر سلبا على صورة الأردن بوصفه بلد أمن وأمان وقانون.

سنواصل العمل دون توقف مع الاشقاء الأردنيين نحو مزيد من الشراكة والتعاون على مختلف المستويات وبما ينعكس إيجابا على مصالح شعبينا الشقيقين، وفق ما ترسم له قيادتا البلدين.

وكان خمسة أشخاص اعتدوا على رجل الأعمال طارق الحسن أمام منزله، أدخل إثرها الحسن لإحدى المستشفيات الخاصة.

جي بي سي نيوز

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