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" التربية " : نسبة إصابات كورونا النشطة بين الطلبة والكادر الإداري والتدريسي 0.5%

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" التربية " : نسبة إصابات كورونا النشطة بين الطلبة والكادر الإداري والتدريسي 0.5% " التربية " : نسبة إصابات كورونا النشطة بين الطلبة والكادر الإداري والتدريسي 0.5%

جى بي سي نيوز  :- قال مدير التعليم العام في وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، الأربعاء، إن نسبة الإصابات النشطة بفيروس كورونا بين الطلبة والكادر الإداري والتدريسي هي 0.5%، أي 5 أشخاص من كل ألف.

وأوضح  : أن نسبة الإصابات التراكمية في المدارس منذ بداية العام الدراسي هي 1.7%، ووصل عدد الشعب التي تحولت للتعليم عن بعد حتى مساء الأربعاء إلى 196 شعبة وبواقع 2 من كل ألف شعبة ، وفق المملكة . 

وأكد عدم تحول أي مدرسة إلى التعليم عن بعد حتى هذه اللحظة، وقال إن الوضع الوبائي في المدارس "مطمئن وتحت السيطرة"، مضيفاً "لم نصل إلى نسبة 10% من الإصابات في أي مدرسة في الأردن".

ووصلت نسبة الطلبة الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا إلى 8%، فيما تلقى 6% جرعتي اللقاح، وذلك للفئة العمرية 12-17 عاما.

وقال المساعفة وهو الناطق الإعلامي للوزارة، إن صحة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية من أولى أولويات الوزارة، وكذلك تعليم الطلبة، ولذلك فإن الموازاة بين صحة الطلبة وتعليمهم هو أمر في غاية الأهمية لذلك جاء قرار تقديم امتحان الفصل الدراسي الأول بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الأوبئة والجهات المعنية كافة وباجتماع لجنة التخطيط الموسعة برئاسة وزير التربية والتعليم.

جي بي سي نيوز

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