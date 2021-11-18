وزير البترول: الاجتماع الوزاري لمنتدى شرق المتوسط الأسبوع المقبل

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أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الخميس، أن التزام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وما حققته من استقرار سياسي واقتصادي هو كلمة السر في التغلب على التحديات التي واجهتها مصر مابين عامي 2011 و2013 والمساهمة في تحقيق العديد من النجاحات للاقتصاد المصري بصفة عامة ولقطاع الطاقة بصفة خاصة بعد تجاوز التحديات التي أحاطت به.

وأضاف «الملا» خلال ندوة حوارية بالجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2020 أن النجاحات التي يعرضها الجناح المصري في هذا المحفل الدولي تعكس بشكل فريد التطور في مصر على مر التاريخ وصولا للجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن الحضور المكثف للزائرين بالجناح يعكس أهميته الكبيرة وتميزه بين كل الأجنحة المشاركة بإكسبو 2020 دبي.

وخلال الندوة الحوارية التي جاءت تحت عنوان «منتدى غاز شرق المتوسط.. قصة نجاح تدعم الاستفادة من مقومات وإمكانات المنطقة»، أشار «الملا» إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط أصبح منظمة دولية في وقت قياسي بعد أن أخذت مصر زمام المبادرة لإطلاقه بالتعاون مع الدول الأعضاء بما يسمح بالتنسيق بين دوار الجوار التي يمثل الغاز الطبيعي عامل مشترك بينها سواء كانت دول منتجة ام مستهلكة أو اكتشفت الغاز الطبيعي وتبحث عن افضل السبل لإنتاجه واستغلاله، حيث يمثل الغاز الطبيعى مصدرًا للعائدات ورفاهية الدول والشعوب، مؤكدًا أن التعاون في إطار هذا المنتدى يخلق فرصًا متميزة ويؤسس لإقامة سوق للغاز الطبيعي في شرق المتوسط ويدعم مكانتها كمصدر مهم لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي، حيث تعد هي السوق الأقرب لدول شرق المتوسط.

وأوضح «الملا» أن مصر كأحد الأعضاء المؤسسين بالمنتدى تتمتع بمزايا تنافسية متميزة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز في شرق المتوسط في ظل الاكتشافات الكبرى وحقول الغاز التي تم تنميتها وبنية أساسية متميزة ممثلة في مصنعي إسالة الغاز الطبيعي على البحر المتوسط بطاقة 14 مليون طن سنويا بالاضافة إلى شبكة قومية لنقل الغاز داخل مصر واخرى تربطنا بدول الجوار، بالإضافة إلى أنها سوق كبير للاستهلاك، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بتعظيم انتاجها من الغاز حاليًا وتصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بالإضافة للتصدير إلى الأردن عبر خط الغاز العربي، كما تخطط لبدء التصدير إلى لبنان في اسرع وقت ممكن.

وأكد الوزير أن المنتدى أهتم بإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص والعمل المشترك مع الحكومات، حيث يضم أكثر من 30 شركة في اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدى والتي تضم شركات دولية ومتعددة الجنسيات وشركات حكومية تمثل كافة مجالات صناعة الغاز الطبيعى من إنتاج ونقل وتوزيع، وأشار إلى ان المنتدى سيعقد اجتماعه الوزاري السادس الأسبوع المقبل، ويضم حاليًا 8 دول اعضاء بعد انضمام فرنسا بالاضافة إلى المراقبين من البنك الدولى والاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.