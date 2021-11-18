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نقيب الفلاحين يشيد بتوجه وزارة الزراعة نحو زيادة انتاج القمح أفقيا ورأسيا

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نقيب الفلاحين يشيد بتوجه وزارة الزراعة نحو زيادة انتاج القمح أفقيا ورأسيا نقيب الفلاحين يشيد بتوجه وزارة الزراعة نحو زيادة انتاج القمح أفقيا ورأسيا

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أشاد الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، بتوجه وزراة الزراعة نحو زيادة مساحات زراعة الأقماح افقيا وتحفيزها للمزارعين لزيادة المساحات المنزرعه بنحو 300 الف فدان عن الموسم السابق.

ولفت، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن وزارة الزراعة تبذل قصاري جهدها لزيادة الانتاج راسيا بتوفير تقاوي اقماح معتمده عالية الإنتاجية.

وأضاف عبدالرحمن أن مساحات القمح العام الماضي قاربت علي3.5 مليون فدان ومن المتوقع أن تصل مساحات زراعة الاقماح هذا الموسم إلى 3.7 مليون فدان، مشيرا إلى انتاجية العام الماضي قاربت على 9 مليون طن وتطمح وزارة الزراعه في زيادة انتاجية هذا الموسم لنحو 10 مليون طن بتوفير اصناف من الاقماح عاليه الإنتاجية حيث كان متوسط انتاج فدان الاقماح العام الماضي 18اردب للفدان فيما تصل انتاج الأصناف المعتمده لنحو24 اردب للفدان.

واشار عبدالرحمن ان مبادرة الحكومه باعلان سعر مرضي للاقماح قبل زراعة الاقماح كانت خطوة ممتازة سوف تساهم في زياده المساحات المنزرعه من الاقماح.
وتابع نقيب الفلاحين ان الحكومه أعلنت سعر اردب القمح لموسم 2021/2022 بزياده 95 جنيه للأردب عن العام الماضي حيث تم تسعير اردب القمح درجة نقاوة 23.5 بسعر 820 وكان سعره في الموسم الماضي 725 جنيه فقط.

وأوضح ابوصدام ان اكبر مستورد للاقماح في العالم نستورد نحو 60 % من احتياجتنا من الخارج حيث نستهلك نحو 21مليون طن من الاقماح سنويا تستخدم الحكومه منهم نحو10مليون طن لانتاج رغيف الخبز ،مما يدفعنا لضرورة تقليل الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك من الاقماح خاصة بعد ارتفاع الاقماح عالميا في الفتره الاخيرة.

المصرى اليوم

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