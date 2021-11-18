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«الإحصاء»: 37.8% زيادة في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي خلال 9 شهور

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«الإحصاء»: 37.8% زيادة في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي خلال 9 شهور «الإحصاء»: 37.8% زيادة في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي خلال 9 شهور

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة قيمة إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي إلى 3974 مليون دولار خلال الفترة من يناير / سبتمبر 2021، مقابل 2883 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 37.8%، بينما كانت الصادرات 3985 مليون دولار عام 2020.

وتركزت أعلى القيم في 5 دول أفريقية بنسبة 64.0% من إجمالي هذا التكتل.

وتصدرت ليبيا قائمة الدول المستقبلة للصادرات وبلغت قيمتها (711 مليون دولار) بنسبه 17.9% من إجمالي التكتل تليها السودان وبلغت قيمة الصادرات إليها (588 مليون دولار) بنسبه 14.8% من إجمالي التكتل ثم المغرب، وبلغت قيمة الصادرات إليها (513 مليون دولار) بنسبة 12.9% من إجمالى التكتل فيما بلغت إلى
الجزائر (448 مليون دولار) بنسبه 11.3% من إجمالي التكتل ثم كينيا، وبلغت قيمة الصادرات (284 مليون دولار) بنسبه 7.1% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (421 مليون دولار) بنسبة 10.6% من إجمالي السلع، ملح، كبريت، اتربة، احجار واسمنت بلغت قيمة الصادرات (322 مليون دولار) بنسبة 8.1 % من إجمالي السلع، آلات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا بلغت قيمة الصادرات (212 مليون دولار) بنسبة 5.3 % من إجمالي السلع.

وأشار جهاز الاحصاء إلى ان قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الأفريقي بلغت 1455 مليون دولار خلال الفترة من يناير / سبتمبر 2021 مقابل 1118 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 30.2 % بينما كانت الواردات 1430 مليون دولار عام 2020.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 72.0 % من إجمالى هذا التكتل، وتصدرت السودان قائمة الدول المصدرة لمصر حيث بلغت قيمة الواردات (258 مليون دولار) بنسبة 17.7% من إجمالي التكتـل، يليها زامبيا حيث بلغت قيمة الواردات (251 مليون دولار) بنسبة 17.3 % من إجمالى التكتل ثم جاءت المغرب بغدها وبلغت قيمة الواردات (191 مليون دولار) بنسبة 13.1% من إجمالي التكتل ثم كينيا وبلغت قيمة الواردات (173 مليون دولار) بنسبة 11.9 % من إجمالى التكتل واخيرا الكونغو الديمقراطية وبلغت قيمة الواردات (171 مليون دولار) بنسبة 11.8 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة النحاس ومصنوعاته وبلغت قيمة الواردات (489 مليون دولار) بنسبة 33.6% من إجمالي السلع، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الواردات (242 مليون دولار) بنسبة 16.6% من إجمالي السلع، بن وشاي وبهارات وأقاوية بلغت قيمة الواردات (164 مليون دولار) بنسبة 11.3% من إجمالي السلع.

المصرى اليوم

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