غرفة القاهرة تشارك في الدورة الثانية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية بجنوب إفريقيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شاركت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ضمن الوفد المصري في فعاليات الدورة الثانية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي نظمه البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" ، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، والذي بدأ يوم 15 ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري ،بمدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا.

ويشارك ممثلان لغرفة القاهرة هما أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة ، وسامح زكي نائب ثانى رئيس غرفة القاهرة ورئيس شعبة المصدرين في فعاليات المعرض.

وأكد أحمد الوسيمي على أهمية المعرض الذي يعتبر أحد أكبر المعارض المُقامة بالقارة ،و يمثل فرصة استراتيجية هائلة لتعزيز وتنمية التجارة البينية بين الدول الإفريقية ؛ لأنه يوفر عرضًا للسلع والخدمات ، وتبادل المعلومات عن التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية ، مشيدًا بالدور الحكومي المصري بالمعرض ، ممثلًا في نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية ومجهوداتها الكبيرة في دعم المعرض.

ويرى سامح زكي أن هذا المعرض تجمع مهم لفتح أسواق جديدة في كافة دول القارة الإفريقية ، خاصة سوق جنوب إفريقيا الذي يعتبر من الأسواق الهامة والواعدة ، متوقعًا زيادة الصادرات المصرية ، والاستفادة من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر ودول إفريقيا مثل اتفاقيات الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، لافتًا إلى استفادة الجانب المصري من الدعم الحكومي الواضح خلال هذا المعرض ، والرغبة القوية في إتمام إنشاء طريق القاهرة كيب تاون ، وهو ما سينعكس على زيادة وتنمية الصادرات المصرية بشكل خاص وتطور العلاقات المصرية الإفريقية بصفة عامة .