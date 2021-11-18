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بلومبرج: إسرائيل تستهدف بناء محطات طاقة شمسية في والأردن واليونان

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بلومبرج: إسرائيل تستهدف بناء محطات طاقة شمسية في مصر والأردن واليونان بلومبرج: إسرائيل تستهدف بناء محطات طاقة شمسية في والأردن واليونان

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ذكر تقرير لوكالة بلومبرج أن إسرائيل تجري محادثات لبناء محطات طاقة شمسية في دول مجاورة كجزء من خططها لخفض انبعاثات الكربون وتعزيز قطاع التكنولوجيا الخضراء لديها.

ونقلت الوكالة عن يائير باينز، المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، إن المناقشات جارية بشأن مشاريع مشتركة محتملة في الأردن ومصر واليونان وقبرص ودول أخرى.

وقال إن المواقع ستُبنى في دول بها مساحات من الأراضي بعكس إسرائيل المكتظة بالسكان، مضيفا أنها ستوفر خبرتها التكنولوجية لتلك المشروعات، على أن يتم ربط تلك المحطات بشبكات الدول المعنية ما يفتح المجال امام زيادة مساهمة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة لديها، فيما رجحت نشرة انتربرايز التي نقلت الخبر أيضا، أن تعيد هذه الدول توريد معظم الكهرباء إلى إسرائيل، مما يساعدها على تحقيق هدفها الجديد المتمثل في إنتاج 30% من احتياجات الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وأضاف المسؤول: «جيراننا لديهم الكثير من الأراضي المفتوحة، وهو شيء لا نملكه، وفي المقابل لدينا التكنولوجيا»، وتابع: «من المعقول أن تتحول هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة في السنوات القادمة».

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