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حكيم يغني «الجنة» بمناسبة العيد الوطني للإمارات

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حكيم يغني «الجنة» بمناسبة العيد الوطني للإمارات حكيم يغني «الجنة» بمناسبة العيد الوطني للإمارات

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وقع الاختيار على النجم المصري حكيم لتقديم أغنية للشعب الإماراتي الشقيق في الذكري 50 العيد الوطني للإمارات 2 ديسمبر المقبل.

الأغنية بعنوان «الجنة في الإمارات» سيتم تصويرها الأسبوع المقبل في المعالم السياحية والأثرية بالإمارات (دبي، العين، أبو ظبي).

الأغنية كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع طارق عبدالجابر وإخراج حسام الحسيني.

يذكر أن الفنان حكيم طرح مؤخرا أحدث أغانيه «الناس السهرانين»، التي يحتفل من خلالها بليالي السهر، ويدعو من خلالها الجمهور للتفاؤل والاستمتاع بالحياة.

وتعاون «حكيم» في الأغنية مع المؤلف شفيق كارم وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، ويأتي طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والمنصات الإلكترونية وإذاعات الراديو، حيث اقتربت في ساعات طرحها الأولى من مليون مشاهدة.

المصرى اليوم

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