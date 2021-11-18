استعدوا لـ"المطرية الثانية".. و"المسند": استقرار عام عدا هذه الأجزاء

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يصاحب الحالة انخفاض للحرارة بمعظم المناطق استعداداً لموسم الشتاء

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن حالة استقرار جوي عام تشهدها معظم المناطق، عدا مرتفعات السروات في كل من #جازان #عسير #الباحة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "فقد تتشكّل بعض الغيوم الممطرة على أجزاء منها.. هذا والله أعلم".

وكان قد أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن الجميع يستعد حاليا للحالة المطرية الثانية التي يتوقع أن يبدأ تأثيرها على مناطق المملكة بدءًا من غد الجمعة وتستمر حتى الإثنين المقبل.

ولفت "القحطاني" إلى أن الحالة المطرية ستشمل مناطق: تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، خاصةً الأجزاء الساحلية منها.

وتابع، في مداخلة لبرنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية" أنه من المتوقع أن تتأثر بالحالة المطرية مناطق: الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، وأيضًا الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية خاصةً يومي السبت والاثنين.

وأضاف: الحالة ستمتد إلى مناطق: جازان، وعسير، والباحة خلال نفس الفترة، وقد يصاحب الحالة المطرية انخفاض ملموس في درجة الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ استعداداً لموسم الشتاء مع مطلع الشهر المقبل.