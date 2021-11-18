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وزير التعليم يرد على المحظورات المتعلقة بتابلت أولى ثانوي ()

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وزير التعليم يرد على المحظورات المتعلقة بتابلت أولى ثانوي (فيديو) وزير التعليم يرد على المحظورات المتعلقة بتابلت أولى ثانوي ()

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قال د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، إن الوزارة نجحت في وضع مصر في مؤشر تصنيف عالمي ردًا على الشائعات والأخبار المحبطة وغير الصحيحة، وتابع: «التعليم كان في موقع لا يتناسب مع تاريخ مصر».

وأضاف «شوقي» لبرنامج «يحدث في مصر»، أنه بالرغم من حصول مصر على المركز الـ39 ضمن تصنيف USNEWS لأعلى ٧٨ دولة في جودة التعليم، لكن لا نزال نطمح في الكثير.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حصول مصر على تصنيف متقدم من شأنه أن يزيد عدد الطلاب الراغبين في التعلم بمصر، مؤكدًا أن أن حصول مصر على هذا التصنيف واحتلالها هذا المركز يدل على أن ما يتم تداوله عبر «السوشيال ميديا» أخبار مغلوطة وشائعات.

ولفت «شوقي» إلى أن نسبة متابعة المنصات التعليمية وصلت إلى مراحل متقدمة لم نكن نحلم بها، قائلًا: «أنشأنا 3 قنوات تعليمية حققت نسبة مشاهدات عالية وبالملايين».

وبشأن التحذيرات التي قيل إنها صدرت عن المدارس أمس الأربعاء، لطلاب الصف الأول الثاني، بشأن التابلت مثل عدم وضع أي كلمة مرور عليه، وعدم الدخول إلى جوجل، قال «شوقي»، إن كل هذا الحديث عبث ولا أساس له من الصحة ومن خيال من ألفها.

المصرى اليوم

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