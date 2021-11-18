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«مياه كفرالشيخ»: تجهيز عده محطات وروافع صرف للحصول على شهاده الإدارة الفنية المستدامة

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«مياه كفرالشيخ»: تجهيز عده محطات وروافع صرف للحصول على شهاده الإدارة الفنية المستدامة «مياه كفرالشيخ»: تجهيز عده محطات وروافع صرف للحصول على شهاده الإدارة الفنية المستدامة

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عقد المهندس شعبان محمد ابراهيم رئيس مجلس إدارة شركه مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، إجتماع لتجهيز عده محطات لمياة الشرب ،وبعض روافع الصرف الصحى لتأهيلهم للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وتذليل أي عقبات في سبيل تسهيل مهمة فرق الدعم الفنى، لإنهاء أعمال تأهيل هذه المحطات والروافع في اسرع وقت.

جاء ذلك في حضور المهندس عمرو عادل مدير عام إدارة التفتيش بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واعضاء لجنة التفتيش، ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ولجان الدعم الفنى بالمناطق التي سيتم تأهيل المحطات والروافع بها.

كما شدد رئيس الشركة على ضرورة الانتهاء من تجهيز وتأهيل هذه المحطات والروافع قبل ٣٠/٦/٢٠٢٢.

وأضاف أن الشهادة تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

المصرى اليوم

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