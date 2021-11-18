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«مياه القناة»: الانتهاء من إصلاح كسور في خطوط الشركة

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«مياه القناة»: الانتهاء من إصلاح كسور في خطوط الشركة «مياه القناة»: الانتهاء من إصلاح كسور في خطوط الشركة

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أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة من انتهاء فرق الصيانة الفنية والشبكات بالشركة من إصلاح خطوط مياه الشرب بأقطار مختلفة على مستوى محافظات القناة.

ففى قطاع الاسماعيلية انتهت فرق الصيانة الفنية من الأعمال الخاصة بإصلاح الكسر بخط 6 بوصة بمدينة المستقبل بمنطقة تعاونيات ( ب) تحت اشراف المهندس مجدى سعيد رئيس قطاع الاسماعيلية، وفى منطقة القصاصين انتهت فرق الصيانة الفنية من الأعمال الخاصة بإصلاح الكسر بخط 4 بوصة بعزبة صبرى الجبل بقرية أم عزام والمغذى لعزبة صبرى تحت إشراف المهندس محمود حسونة رئيس منطقة القصاصين، وكذا الانتهاء من إصلاح كسر خط 6 بوصة بمدينة القصاصين، وتم عودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع .

وفى منطقة أبوصوير تم الانتهاء من إصلاح خط المياه 4 بوصة بعزبة الصفيح بمدينة أبوصوير والمغذي للعزبة بمعرفة فريق الصيانة الفنية والشبكات بالمنطقة بإشراف المهندس محمد سليم رئيس المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد لها، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفى سياق متصل انتهت فرق الصيانة الفنية بمنطقة القنطرة شرق وباشراف اللواء محمد بهاء، مدير المنطقة من أعمال الإصلاح لخط 4 بوصة بشارع العريش بمنطقة القنطرة شرق، كما انتهت فرق الصيانة الفنية بمنطقة القنطرة غرب من إصلاح خط المياه 6 بوصة بعزبة أبورشيد والمغذىلعزبة أبوصبيح وعزبة أبورشيد بإشراف المهندس محمد ماضى رئيس المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد لها، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفى قطاع السويس انتهت فرق الصيانة الفنية من إصلاح خط المياه 4 بوصة بحى الجناين والمغذى لقرية العمدة، وكذا الانتهاء من اصلاح كسر 4 بوصة بمنطقة أبوعارف بحى الجناين والمغذى لمنطقة أبوعارف وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشاد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه القناة، بجهود فرق الصيانة في جميع المناطق للجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح في وقت قياسي وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأكد «عصمت»، أن شركة محافظات القناة تعمل من خطة شاملة لإحلال وتجديد كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهالكة، هذا بالإضافة إلى خطة الطوارىء الشاملة بمحافظات القناة، في اطار السعى الدائم للشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة، مشيرًا إلى أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.

المصرى اليوم

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