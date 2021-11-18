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بكين تفرض قيودا على القدرة الاستيعابية للمواقع الثقافية والترفيهية

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بكين تفرض قيودا على القدرة الاستيعابية للمواقع الثقافية والترفيهية بكين تفرض قيودا على القدرة الاستيعابية للمواقع الثقافية والترفيهية

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وجهت السلطات المحلية في بكين المواقع الثقافية والترفيهية المحلية، بما فيها أماكن الأداء ومقاهي الإنترنت، بالتشغيل بنسبة 75% من قدرتها الاستيعابية لاستقبال الزوار من أجل السيطرة على كوفيد-19.

وطالب مسؤول من مديرية الثقافة والسياحة لبلدية بكين في مؤتمر صحفي، بتعزيز تدابير الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في المواقع الثقافية والترفيهية في المدينة، حسبما ذكرت وكالة شينخوا.

واعتبارا من يوم الأربعاء، يُطلب من المسافرين إلى بكين الخضوع لإجراءات أكثر صرامة للسيطرة على . ويتوجب على جميع المسافرين إلى المدينة تقديم نتائج سلبية لاختبارات الحمض النووي التي تم إجراؤها في غضون 48 ساعة قبل وصولهم، بالإضافة إلى رمز استجابة سريعة باللون الأخضر لإثبات وضعهم الصحي.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الخميس، أن البر الرئيسي الصيني سجل 6 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 يوم الأربعاء.

المصرى اليوم

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