لا تتجاهلها.. 5 أصوات في سيارتك تدل على مشاكل

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من الممكن أن تصدر السيارة بعض الأصوات التي تبدو غير مألوفة بالنسبة إليك، وتعد هذه الأصوات دليل على وجود مشكلة في السيارة، وفقاً لـ مايك بيث، مدير التدريب الفني في كلية أوهايو التقنية في كليفلاند، بالولايات المتحدة، لذلك إليك بعض الأصوات والمشكلة المرتبطة بها.

1.صوت كعملة معدنية في غسالة

إذا سمعت هذا الصوت يزداد عند قيادتك ببطء، ثم توقف أثناء القيادة بشكل أسرع)، فقد يرجع ذلك إلى صمولة مفكوكة داخل المحور (قضيب مركزي يربط بين العجلات)، ما يعني أن العجلة لم تركيبها بشكل صحيح في آخر مرة استبدلتها،

2.صرير أو طحن في الفرامل

يرجع هذا الصوت إلى أن وسادات الفرامل على وشك الانتهاء من عمرها الافتراضي، ويجب استبدالها، ففي هذه الحالة يمكن أن الوسادات تالفة لدرجة أن المعدن يلامس الأخر، وهي مشكلة خطيرة يمكن أن تؤثر على كفاءة فرملة السيارة.

3.فرقعة أو نقر عند الدوران

إذا تمتلك سيارة دفع أمامي، أو سيارة دفع رباعي وسمعت هذا الصوت عند الانعطاف، ولكنه تتوقف عند السير بشكل مستقيم، فهذا يعود إلى وجود خلل في أحد مفاصل السرعة الثابتة (CV) أو كليهما.

4.صرير يزداد مع السرعة

إذ كنت تمتلك سيارة دفع رباعي أو خلفي وسمعت هذا الصوت، فهذا ممكن أن يرجع إلى المفصل العام، والذي يوجد في مكونات من عمود الإدارة، وفقاً لـ geico.

5.الصرير أسفل غطاء المحرك عند بدء التشغيل أو التسارع

يمكن أن يأتي هذا من الأحزمة الملحقة التالفة، والتي تدفع العددي من الأشياء منها وضاغط مكيف الهواء، ومضخة التوجيه المعزز، ومولد التيار المتردد، ومع السيارات الحديثة، يمكن أن يرجع ذلك إلى الحزام السربنتين.