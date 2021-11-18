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متحدث الأرصاد: استعدوا للحالة المطرية الثانية ابتداء من الغد

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متحدث الأرصاد: استعدوا للحالة المطرية الثانية ابتداء من الغد متحدث الأرصاد: استعدوا للحالة المطرية الثانية ابتداء من الغد
تستمر حتى الاثنين ومصحوبة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة

متحدث الأرصاد: استعدوا للحالة المطرية الثانية ابتداء من الغد

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الجميع يستعد حاليًا للحالة المطرية الثانية التي يُتوقع أن يبدأ تأثيرها على مناطق المملكة، من يوم غد الجمعة، وتستمر حتى الاثنين المقبل.

ولفت القحطاني إلى أن الحالة المطرية ستشمل مناطق: (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها).

وتابع في مداخلة لبرنامج اليوم على قناة ""، أن من المتوقع أن تتأثر بالحالة المطرية مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم)، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، وأيضًا الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية؛ خاصة يومي السبت والاثنين.

وأضاف القحطاني أن الحالة ستمتد إلى مناطق: (جازان، وعسير، والباحة) خلال نفس الفترة، وقد يصاحب الحالة المطرية انخفاضٌ ملموس في درجة الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ استعدادًا لموسم الشتاء مع مطلع الشهر المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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