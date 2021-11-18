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"قائمة مصدّري الطلاب لأمريكا".. حضور سعودي وخسارة فادحة لواشنطن!

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"قائمة مصدّري الطلاب لأمريكا".. حضور سعودي وخسارة فادحة لواشنطن! "قائمة مصدّري الطلاب لأمريكا".. حضور سعودي وخسارة فادحة لواشنطن!
39 مليار دولار مساهمة "الدوليين" في الولايات المتحدة خلال عام واحد

انخفض العدد الإجمالي للطلاب الدوليين المسجلين في التعليم العالي بالولايات المتحدة خلال العام الدراسي 2020/ 2021، بسبب جائحة كورونا؛ وفقًا لتقرير الأبواب المفتوحة لعام 2021 حول التبادل التعليمي الدولي الذي نشره معهد التعليم الدولي.

وتم تسجيل حوالى 914 ألف طالب من الخارج في مؤسسات التعليم العالي الأمريكية في العام الدراسي الماضي، بتراجع 15% عن العام السابق؛ مما يمثل خسارة مالية فادحة للمؤسسات.

وكلفت خسارة حوالى 160 ألف طالب دولي، مؤسسات التعليم العالي الأمريكية ما يصل إلى 10 مليارات دولار؛ وفقًا للتقرير الذي نشرته "Statista".

ويشكل الطلاب الدوليون 4.6% من إجمالي عدد الطلاب في الولايات المتحدة، انخفاضًا من 5.5% في 2019/20. حيث ساهموا بمبلغ 39 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي في عام 2020 وحده.

وظلت الصين أكبر بلد مُصدّر للطلاب الدوليين بإجمالي 317.299 مسجلًا في برامج التدريب على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بـ167.582؛ بينما جاءت كوريا الجنوبية في المركز الثالث بـ39491؛ فيما احتلت المرتبة الخامسة في القائمة بنحو 22 ألف طالب؛ فيما جاءت كندا صاحبة المركز الرابع.

وأوضح التقرير -وفق "العربية"- أن 54% من جميع الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة مسجلون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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