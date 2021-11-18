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فيضانات كندا.. السفارة تُحذّر السعوديين هناك: تواصلوا معنا حال الطوارئ

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فيضانات كندا.. السفارة تُحذّر السعوديين هناك: تواصلوا معنا حال الطوارئ فيضانات كندا.. السفارة تُحذّر السعوديين هناك: تواصلوا معنا حال الطوارئ
وسط انهيارات أرضية جرفت السيارات من على طريق سريع.. قتيل ومفقودان

فيضانات كندا.. السفارة تُحذّر السعوديين هناك: تواصلوا معنا حال الطوارئ

دعت سفارة خادم الحرمين في كندا، المواطنين السعوديين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية تزامنًا مع حالة الاضطرابات الجوية والفيضانات هناك.

وقال حساب السفارة على "تويتر" موضحًا: نظرًا لاضطراب الأحوال الجوية والفيضانات التي تشهدها بعض المقاطعات الكندية.. تدعو السفارة المواطنين الكرام إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية.

وتابعت السفارة: وفي حالات الطوارئ -لا سمح الله- يمكن التواصل على الأرقام المنشورة على الصفحة.

وكان مسؤول بالشرطة الكندية قد قال: إن شخصًا واحدًا على الأقل لَقِيَ حتفه وفُقِد آخران، في أعقاب انهيارات أرضية جرفت السيارات من على طريق سريع إلى الشمال الشرقي من فانكوفر.

وأضاف دواين ماكدونالد نائب مفوض الشرطة في مؤتمر صحفي: إن من المعتقد أن الشخصين المفقودين كانا يسافران على الطريق بالقرب من ريمبرتون على بُعد حوالى 160 كيلومترًا شمال شرقي فانكوفر، عندما وقعت الانهيارات الأرضية.

وتسببت الأمطار الغزيرة على مدار يومين في مقاطعة كولومبيا البريطانية على المحيط الهادي، في حدوث فيضانات كبيرة ووقف خطوط السكك الحديدية.

وكشفت مسؤولة -وفق "رويترز"- أن الفيضانات أغلقت أيضًا العديد من الطرق السريعة؛ بما في ذلك جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى فانكوفر.

وينقل ميناء فانكوفر يوميًّا بضائع تبلغ قيمتها 550 مليون دولار كندي (440 مليون دولار)، وتتراوح بين السيارات والسلع الأساسية.

فيضانات كندا.. السفارة تُحذّر السعوديين هناك: تواصلوا معنا حال الطوارئ

فيضانات كندا.. السفارة تُحذّر السعوديين هناك: تواصلوا معنا حال الطوارئ

فيضانات كندا.. السفارة تُحذّر السعوديين هناك: تواصلوا معنا حال الطوارئ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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