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جونسون يعتذر: آسف لم أرتدِ الكمامة.. "كلها 30 ثانية"

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جونسون يعتذر: آسف لم أرتدِ الكمامة.. "كلها 30 ثانية" جونسون يعتذر: آسف لم أرتدِ الكمامة.. "كلها 30 ثانية"
رئيس الوزراء البريطاني قال أكثر من 10 مرات إنه اتبع القواعد

جونسون يعتذر: آسف لم أرتدِ الكمامة..

اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن عدم ارتداء الكمامة أثناء زيارته لمستشفى؛ وذلك بعد أن قال أكثر من 10 مرات إنه اتبع القواعد في جميع الأوقات.

وأقر رئيس الوزراء بأنه كان مخطئًا عندما سار في ممرات مستشفى هيكسهام، بعد تقارير تفيد بأنه تم تحذيره ثلاث مرات لعدم ارتدائه الكمامة؛ لكنه قال للنواب إنه لا ينبغي اعتبار الحادث ضمن "سلسلة جرائم".

وقال: "بالكاد مرت 30 ثانية دون ارتدائي الكمامة"، مضيفًا: "خرجت من الغرفة ولم أكن مرتديًا الكمامة، وقد ارتديتُها بمجرد أن أدركت أنني ارتكبت الخطأ. أعتذر عن ذلك".

ووفق "رويترز"؛ فقد اتُّهِم جونسون بتجاهل القواعد الصحية المفروضة، بعد أن أرسل رؤساء المستشفيات بريدًا إلكترونيًّا إلى رئاسة قبل الزيارة، وشددوا على ضرورة ارتداء الكمامة في كل الأوقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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