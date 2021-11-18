اليوم.. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

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تنطلق اليوم الخميس، انتخابات الاتحادات الطلابية بالعام الجامعي 2021 – 2022، بعد اعتماد الجدول الزمنى للاستحقاق الطلابي من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ووفقًا للجدول الزمني، سيتم فتح باب الترشح اليوم الخميس، 18 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر.

وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

وأنهت جامعتا القاهرة وعين شمس الاستعدادات لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2021 /2022، وذلك من خلال تشكيل لجان عليا للإشراف ولإدارة العملية الانتخابية المقرر لها فتح باب الترشح اعتبارا من اليوم 18 نوفمبر الجارى.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جاهزية الجامعة لإجراء انتخابات الاتحادات، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها باعتبارها تجربة ديمقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب وتساهم في تكوين شخصية الطلاب.

فيما أعلنت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتينى، فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة اعتبارا من ١٨ نوفمبر الجارى. وبحسب بيان، أصدر رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية.

وتجرى أعمال سحب وتقديم الاستمارات في التاسعة من صباح اليوم الخميس حتى الساعة الثانية ظهرا. ويتم إعلان الكشوف المبدئية ٢١ نوفمبر، ثم تلقى طلبات الطعون في اليوم التالى من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ويتم فحص الطعون ٢٣ نوفمبر، على أن تعلن الكشوف النهائية في تمام الثانية عشرة من ظهر الأربعاء ٢٤ نوفمبر. ويتم فتح باب الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق ٢٥ من نوفمبر.