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آمنة علي.. فنانة صحراء عيذاب تشارك في منتدى المرأة للفنون بالغردقة

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آمنة علي.. فنانة صحراء عيذاب تشارك في منتدى المرأة للفنون بالغردقة آمنة علي.. فنانة صحراء عيذاب تشارك في منتدى المرأة للفنون بالغردقة

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لفتت الفنانة التشكيلية «آمنة علي» ابنة صحراء عيذاب جنوب البحر الأحمر أنطار جمهور منتدى المرأة للفنون والمقام بالممشي السياحي بمدينة الغردقة وتشارك فيه نحو ١٠٠ فنانة تشكيلية من وعدد من الدول العربية والاجنبية من خلال لوحاتها المتفردة والتي تسجل فيها حياة وتراث قبائل الصحراء جنوب البحر الاحمر.

وثقت بهذة الاعمال الفنية تفاصيل الحياة البدوية في جنوب البحر الاحمر ووجوه سيدات وفتيات منطقتها داخل الصحراء الشرقية، ورسمت بخيالها عدة وجوه من بيئتها البدوية وربطت بينها بعدة لوحات عالمية وبين المراة في منطقتها خاصة في لوحة الموناليزا وتنوعت لوحاتها حيث نقلت فيها الاعمال والحرف لتي تقوم بها المراة في منطقتها.

وأكدت آمنة للمصري اليوم سعادتها بالمشاركة مع فنانات من مختلف دول العالم بعد وجهت لها ادارة المنتدي الدعوة للمشاركة ضمن فعاليات ملتقي المرأه الدولى للفنون بالغردقة.

واستخدمت امنة موهبتها من خلال اللوحات الفنية التي سجلت فيها بريشتها وموهبتها الفطرية وجوه السيدات ومختلف العادات والتقاليد للحياة البدوية والحكايات والقصص الخرافية والازياء الخاصة بالسيدات، ووظفت موهبتها الفنية في تسجيل البيئة الطبيعية وتراث قببلتها والقبائل المنتشرة بوديان وسواحل البحر الاحمر ونحمي هذا التراث من الاندثار والضياع وتجمع لوحات امنة الفنية مختلف مظاهر الحياة البدوية وشاركت بلوحاتها.

فيما أبدي فيكتور بوليتاف، القنصل الروسي العام بالغردقة، إعجابه بالاعمال الفنية الخاصة بالفنانة امنة على وحرص على التعرف على ما تضمنته هذة الاعمال من تراث خاص بقبائل الصحراء جنوب البحر الاحمر وحرص على التقاط الصور التذكارية معها.

واكد محمد حميدة، منظم الملتقي الفني، أن آمنة على فنانة فطرية وتسجل مظاهر الحياة البدوية التي تعيشها قبيلتها بصحراء البحر الاحمر وإيمانا من اوستراكا للفنون بدعم المواهب الشابة تم توجيه الدعوة لها للمشاركة مع عدد من المشاركات من مختلف الدول.

المصرى اليوم

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