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نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر»

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نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر» نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر»

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أستكملت الفنانة نجلاء بدر نجاحها في تقديم شخصية «ياسمين» الام التي تعاني عقب وفاه زوجها، من خلال ردود أفعال إيجابية بعد عرض الحلقة الخامسة من حكاية «ويبقي الأثر»، من مسلسل إلا أنا، والذي تقوم ببطولته بجانب كلا من لطفي لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجي بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش والهام عبدالبديع، والحكاية فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسري.

وحققت نجلاء تفاعل كبير على السوشيال ميديا عقب مشهد أعتذارها لنجلها «وليد»، الذي قامت بضربه خلال الحلقة الماضية بعدما أدخلها في مشاكل مع والد زوجها الراحل، الذي هددها بعمل محضر لها بسبب إهمالها في الاعتناء بأبناء نجله الراحل .
وتألقت نجلا في مشهد جمعها بالفنان أحمد عنان وهو مشهد بين «ياسمين» ونجلها «وليد» التي غلطت في إسمه لتقول أسم والده الراحل «عمرو»، وهو ما جعله يحزن على حالة والدته الغير مستقرة نفسيًا، خاصة وأنها حاولت أن تخفي ذلك بتغيرها للموقف والحديث معه حول شىء أخر .

ولاقت نجلاء ردود افعال إيجابيه للغايه من قبل متابعي العمل الذي تناول قصص إنسانيه من واقع الحياه المصريه، وهو ما جعله يتصدر الترند على السوشيال ميديا، وخاصه وان قصه ويبقي الأثر تناولت فكرة تضحيات الام ومحاولاتها المستمرة على استقرار حياتها الاسريه عقب وفاه زوجها.

المصرى اليوم

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