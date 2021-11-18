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كشف الإعلامي شادي محمد، مدافع النادي الأهلي السابق، عن رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في نهاية الموسم الجاري.

وقال شادي محمد، في تصريحات تليفزيونية: «هناك 11 لاعبًا في نادي الزمالك، ستنتهي عقودهم في نهاية الموسم الجاري، اللجنة الحالية المكلفة بادارة النادي الأبيض تسعى لتجديد عقود القوام الأساسي للفريق».

وأضاف: «اعتقد أن لاعبي الزمالك لديهم انتماء للنادي وسوف يجددون عقودهم مع القلعة البيضاء»، مشيرًا :«هناك 5 لاعبين استقر مسؤولي النادي عدم تجديد التعاقد معهم لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية في الفترة المقبلة».

وأوضح: «هؤلاء اللاعبين هم المغربي محمد أوناجم، الإيفواري رزاق سيسيه، محمد أشرف روقا، محمود عبدالعزيز، عمر السعيد».