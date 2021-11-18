أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد الكاس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمود عبدالرازق «شيكابالا». قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أقرب لاعب يشبهه في طريقة اللعب.

وقال أحمد الكاس، في تصريحات تليفزيونية: «شيكابالا، أكثر لاعب شبهي في الملعب»، مؤكدًا أنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع قائد الزمالك الحالي.

وأوضح: «لو انتقلت للأهلي، كانت بطولات الفريق الأحمر ستفرق معي»، مشيرًا: «أفضل اللاعبين الذين عاصرتهم خلال مشواري الكروي إسماعيل يوسف، بالإضافة إلى حسام حسن».

وأشار: «هشام عبدالرسول، نجم المنيا ومنتخب مصر الأسبق، هو من أقرب اللاعبين إلى قلبي، ونرتبط بعلاقة صداقة قوية».