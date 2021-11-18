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أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات

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أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات

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أكد أحمد الكاس، نجم نادي ومنتخب السابق، أن محمود عبدالرازق «شيكابالا». قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أقرب لاعب يشبهه في طريقة اللعب.

وقال أحمد الكاس، في تصريحات تليفزيونية: «شيكابالا، أكثر لاعب شبهي في الملعب»، مؤكدًا أنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع قائد الزمالك الحالي.

وأوضح: «لو انتقلت للأهلي، كانت بطولات الفريق الأحمر ستفرق معي»، مشيرًا: «أفضل اللاعبين الذين عاصرتهم خلال مشواري الكروي إسماعيل يوسف، بالإضافة إلى حسام حسن».

وأشار: «هشام عبدالرسول، نجم المنيا ومنتخب مصر الأسبق، هو من أقرب اللاعبين إلى قلبي، ونرتبط بعلاقة صداقة قوية».

المصرى اليوم

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