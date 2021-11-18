برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب»

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نظم برلمان الشباب نموذج محاكاة لمجلس النواب بحضور النائية هيام الطباخ ،عضو مجلس النواب، ووائل فرج، رئيس مجلس مدينة فوة، بدعوة من مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ،واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

شهدت الجلسة البرلمانية تنفيذ نموذج محاكاة لمجلس النواب بحضور أعضاء برلمان الشباب والطلائع بإدارة شباب فوه بقصر الثقافة بحضور عدد من التنفيذيين بالمدينة وهم مدير إدارة التربية والتعليم، مدير إدارة الشؤون الصحية وممثلا عن مصلحة الكهرباء ونائب رئيس مجلس مدينة فوة، وقدم أعضاء برلمان الشباب والطلائع طلبات الإحاطة للسادة التنفيذيين ولاقت اهتماما كبيرا منهم والرد على كافة الطلبات، على وعد باستمرار التعاون مع أعضاء برلمان الشباب.

وثمنت الطباخ دور مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بقيادة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب الذي وجهت له الشكر على دور المديرية في تنمية مهارات أعضاء البرلمان بمراكز الشباب، ومستوى التدريب المتميز الذي قدمه المدرب احمد مسعد، وذلك بإشراف محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، كما وجهت للأعضاء نصائح هامه حول الاهتمام بالتعلم والتكامل مع المؤسسات التنفيذية من أجل الوصول إلى تحقيق مصالح المواطنين الذي هو المقصد الأول لكل من أعضاء مجلس النواب أو التنفيذيين وبالتالى أعضاء برلمان الشباب الذي هو محاكاة لمجلس النواب.

وتبادل سلطة رئيس مجلس نموذج المحاكاة منة نجم، واختتم محمد كريم رئيس مجلس المحاكاة الجلسة موجها الشكر للحضور، برلمان الشباب والطلائع بإدارة شباب فوه بإشراف تنفيذى لعبدالحميد عبدالخالق، مدير الإدارة، محيى السلطيس رئيس القسم، وشيماء الحلوانى منسق برلمان الشباب.