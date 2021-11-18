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رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي

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رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي

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نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي في تمديد عقد عبدالرحمن مجدي، جناح الفريق الاول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

ومدد الإسماعيلي التعاقد مع عبدالرحمن مجدي، حتى نهاية موسم ٢٠٢٥، ٢٠٢٦، وذلك بعد الجلسة التي جمعت المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي مع اللاعب في الساعات الماضية.

ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلي، للحفاظ على اللاعبين المميزين وتمديد عقودهم لفترات طويلة من أجل فرض الاستقرار الفنى داخل صفوف الفريق .

وكان عبدالرحمن مجدىةي، هدفا للعديد من الأندية المحلية والخارجية نظرا للمستوى المتميز الذي ظهر به اللاعب في الفترات السابقة، حيث شارك بصفة أساسية مع النادى الاسماعيلي في البطولات المحلية والبطولة العربية فضلا عن فوزة مع الاوليمبى ببطولة أفريقيا ومشاركته مع المنتخب الأول.

وتأتى تلك الخطوة كبداية لتجديد جميع عقود لاعبى الفريق التي قاربت على الانتهاء من أجل الحفاظ على قوام الفريق الاساسي وعدم رحيل المميزين داخل الفريق للعودة تدريجيا لمكانة القلعة الصفراء بين الاندية المصرية كمنافس دائم على جميع الألقاب .

المصرى اليوم

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