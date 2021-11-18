انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة

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تقام انتخابات نادي المعادي واليخت غدًا الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد وسط منافسة قوية على جميع المقاعد خاصة في وجود قائمتين يتزعمها رموز المجلس السابق.

وحرص المرشحون على تقديم رؤيتهم لتطوير النادي خلال الفترة الماضية عن طريق إقامة العديد من الندوات والظهور التلفزيوني إلى جانب استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

قائمة المحترفين

يقود علاء فهمي، الرئيس الحالي لنادي المعاد واليخت، قائمة المحترفين، رافعًا شعار مواصلة النجاح واستكمال برنامج التطوير الذي بدأ في الولاية السابقة.

وحرص على تكوين قائمة متنوعة في الخلفية الفكرية والإدراية لتفادي تضارب الأدوار والاستفادة من قدراتهم في العمل العمل.

وتضم قائمة المحترفين (خالد فهمي نائب رئيس – محمد بدير أمين صدوق) (عمرو قابيل – محمد هاني –محمود مرزوق – مروة الدالي – منال الشلقاني – أعضاء فوق السن) (عمرو الجرواني – عمر الخطيب – أعضاء تحت السن).

نادي المعادي

قائمة عيلة واحدة

في المقابل، يرأس إبراهيم شلباية، نائب مجلس الإدارة، قائمة عيلة واحدة والتي تطرح نفسها كجزء من التغيير الإيجابي خلال الولاية الجديدة خاصة في ظل تواجد عدد من الوجوه الشابة.

وتضم القائمة (محمد محرم نائب- تامر غنام أمين صندوق) (طارق الطويل- احمد ستيت- ماجد حسني – محمد زهير – مها احمد – أعضاء فوق السن) (سيف المنشاوي – طارق ابوستيت- أعضاء تحت السن).

إبراهيم شلباية

المستقلون

يحاول عدد من المستقلون استغلال المنافسة الشرسة بين القائمتين والحصول على ثقة الجمعية العمومية.

وينافس محمد شلبي على مقعد الرئيس كمستقل، متسلحًا ببرنامح متنوع ووجود هيئة استشارية تضم وزراء سابقين وعدد من الشخصيات العامة يأتي في مقدمتها عبدالعزيز عبدالشافي نجم الأهلي السابق كمستشار رياضي.

محمد شلبي نادي المعادي

نادي المعادي واليخت

نادي المعادي

نادي المعادي

نادي المعادي

نادي المعادي

نادي المعادي ينتخب مجلس إدارة جديدة