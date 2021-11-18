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أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: « لن يتأثر برحيل بن شرقي»

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أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي» أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: « لن يتأثر برحيل بن شرقي»

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قال أسامة نبيه، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، إن الأزمة التي حدثت في مران الفريق كانت بين يوسف أوباما وحميد أحداد، لاعبا الفريق مشيرا إلى أنه ليس له دخل بهذه المشادة.

وقال أسامة نبيه، في تصريحات تليفزيونية: «حميد أحداد خلع قميصه في المران بعد مشادته مع أوباما، وقولت له ألبس القميص إلا لن تلبسه مرة أخرى».

وأشار إلى أن الفريق الأبيض لن يتأثر برحيل أشرف بن شرقي عن الفريق وعدم تجديد عقده مع النادي.

وأوضح :«أشرف بن شرقي لاعب جيد، ولكن الزمالك فريق لا يتأثر برحيل أي لاعب، ورزاق سيسيه أفضل بديل له».

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