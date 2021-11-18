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أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 4 درجات .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 23 نوفمبر

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أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 4 درجات .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 23 نوفمبر أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 4 درجات .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 23 نوفمبر

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أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الخميس 18 نوفمبر إلى الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- يوم الخميس:

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريباً.

- يوم الجمعة:

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة 30% تقريبا.

وذكرت الأرصاد أنه اعتباراً من السبت المقبل تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون هناك حالة من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3-4 درجات على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

- يوم السبت :

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (السلوم ومطروح والاسكندرية ووالبحيرة وكفر الشيخ) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة 60-70% تقريبا.كما أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد (الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش) على فترات متقطعة 60-70% تقريبا.

كما أن هناك فرص لسقوط امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة 40-50% تقريبا.

يوم الأحد 21 نوفمبر :

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (مطروح والاسكندرية ووالبحيرة وكفر الشيخ) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة 60-70% تقريبا، كما أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد ومنطقة خليج السويس وسيناء (الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش وراس غارب ونخل وكاترين) على فترات متقطعة 60-70% تقريبا.

كما أن هناك فرص لسقوط امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة 40-50% تقريبا.

- يوم الاثنين 22 نوفمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 30% تقريبا.

- يوم الثلاثاء 23 نوفمبر:

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الخميس 18 نوفمبر إلى الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

- الخميس 18 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 25 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 26 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 31 درجة والصغرى 19 درجة.

- الجمعة 19 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 23 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 28 درجة والصغرى 18 درجة.

- السبت 20 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 23 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 17 درجة.

- الأحد 21 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 21 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 23 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- الاثنين 22 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- الثلاثاء 23 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 17 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الخميس 18 نوفمبر إلى الثلاثاء 23 نوفمبر 2021.

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