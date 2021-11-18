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الجيزة: رفع 11 ألف طن مخلفات في الهرم

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الجيزة: رفع 11 ألف طن مخلفات في الهرم الجيزة: رفع 11 ألف طن مخلفات في الهرم

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قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع ١١٠٩٤ طن مخلفات بالهرم من طريق الفيوم، خلف منطقة التجنيد بطريق الفيوم، وميدان النصر، وميدان الرمايه، ومدخل مينا هاوس، وطريق إسكندرية الصحراوي، وامتداد طريق مصر إسكندرية، وشارع حدائق الأهرام القديمة، وطريق المنصورية فيصل.

وشملت أعمال ري المسطحات الخضراء بميدان الرماية، وقص وتهذيب الأشجار بشارع حدائق الأهرام القديمة وفرد وتسوية الرمال والطمي تمهيداً للزراعة، وفرد النجيلة سابقة التجهيز، وزراعة الأشجار وزراعة النباتات والزهور، وري المسطحات الخضراء بمثلثة الرماية- طريق الفيوم بنطاق حي الهرم.

المصرى اليوم

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