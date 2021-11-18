ثقافة السويس تناقش تنمية الطفولة المبكرة

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في ضوء توجيهات ا.د إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة السويس، إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل، مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والبرامج التوعوية والخطط التثقيفية لنشر الفكر والوعي الصحيح في كافة ربوع مصر، حيث أقيمت محاضرة بعنوان «تنمية الطفولةالمبكره»حاضرها شيماء عبدالرازق، حيث أوضحت أن مرحلة تنمية الطفولة المبكرة تبدأ في حياة الفرد منذ الولادة وحتى بلوغ سن الثامنة وتعد هذه المرحلة أهم فترة من التطور السريع والحساس، حيث يتم نمو 90% من دماغ الطفل مع بلوغ سن الخامسة، كما تعد الرعاية الجيدة والنوعية خلال هذه الفترة والتي تشمل التغذية الكافية والرعاية الصحية الجيدة والحماية واللعب والتعليم المبكر أمرا حيويا لنمو الأطفال بدنيا لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.