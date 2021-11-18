أخبار عاجلة

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام -
محمد شبانة: الزمالك يخطط لعودة هذا الثلاثي في يناير -
طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ثقافة السويس تناقش تنمية الطفولة المبكرة

Print
ثقافة السويس تناقش تنمية الطفولة المبكرة ثقافة السويس تناقش تنمية الطفولة المبكرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء توجيهات ا.د إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة السويس، إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل، مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والبرامج التوعوية والخطط التثقيفية لنشر الفكر والوعي الصحيح في كافة ربوع ، حيث أقيمت محاضرة بعنوان «تنمية الطفولةالمبكره»حاضرها شيماء عبدالرازق، حيث أوضحت أن مرحلة تنمية الطفولة المبكرة تبدأ في حياة الفرد منذ الولادة وحتى بلوغ سن الثامنة وتعد هذه المرحلة أهم فترة من التطور السريع والحساس، حيث يتم نمو 90% من دماغ الطفل مع بلوغ سن الخامسة، كما تعد الرعاية الجيدة والنوعية خلال هذه الفترة والتي تشمل التغذية الكافية والرعاية الصحية الجيدة والحماية واللعب والتعليم المبكر أمرا حيويا لنمو الأطفال بدنيا لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

النقد الدولي «متفائل» بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات الكبرى

النقد الدولي «متفائل» بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات الكبرى